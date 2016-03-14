​Зампред комитета: Прикрываясь религией, некоторые группировки занимаются подрывной деятельностью

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Агджабединском районе прошел семинар-совещание на тему "Радикальные религиозные течения в Азербайджане и борьба с ними".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с религиозными структурами.

На мероприятии присутствовали руководители местных структур и ответственные работники прокуратур Агджабеди, Агдама, Барды, Бейлагана, Физули, Лачина, Ходжавенда, Имишли, Тертера и Зардаба, министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Госкомитета по работе с религиозными структурами, представители интеллигенции и верующие.

Сначала участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города, отдали дань памяти великому руководителю.

Выступивший на совещании зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров коснулся вопросов, исходящих из требований закона "О борьбе с религиозным экстремизмом", религиозного радикализма и его последствий. По словам С.Гейдарова, ведущие мировые державы используют религиозный фактор в геополитических интересах. Они пытаются политизировать Ислам, религиозный фактор используется в геополитических интересах.

С.Гейдаров отметил, что, прикрываясь религией, некоторые группировки занимаются подрывной деятельностью, направленной на нарушение социально-политической стабильности.

Семинар-совещание продолжился обсуждениями. Было отмечено, что граждане Азербайджана, в особенности представители интеллигенции и верующие, должны проявить активность в борьбе с радикализмом.