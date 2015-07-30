​Зампред Госкомитета: Привлечь к радикальным течениям людей со слабым представлением об исламе проще

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В рамках "Плана мероприятий по организации совместной работы на пути просвещения личного состава Внутренних войск в целях повышения эффективности борьбы с религиозным радикализмом" между министерством внутренних дел и Госкомитетом по работе с религиозными структурами в N-ой воинской части Внутренних войск в Лянкяране прошло мероприятие, посвященное теме борьбы с религиозным радикализмом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Выступивший на мероприятии зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов коснулся причин религиозного радикализма и значения просветительской работы в борьбе в радикализмом.

Отметив, что исламская религия является системой духовных ценностей против радикализма, зампред заявил, что основной порождающей радикализм причиной является искажение сути религий.

По его словам, привлечь к радикальным течениям и группам людей со слабым представлением об исламе проще: "Поэтому в первую очередь в борьбе с религиозным радикализмом нужно придавать особое значение организации работы религиозного просвещения".

Отметив, что основными приоритетами исламского убеждения являются любовь к Родине, государству и защита Родины, Г.Исмаилов заявил о необходимости продолжения мероприятий, связанных с религиозным просвещением.

Он также коснулся мероприятий, направленных на защиту и пропаганду национальных и духовных ценностей.

Затем зампред Госкомитета ответил на интересующие участников встречи вопросы.