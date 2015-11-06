Зампред госкомитета: Прикрываясь религией, Эльчин Гасымов и другие прибегают к действиям политического характера

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Появился официальный комментарий по поводу инцидента, произошедшего вчера между полицейскими и группой верующих в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил, что 5 ноября представившийся как зампред правления не прошедшего официальной регистрации "Союза мусульманского движения" Эльчин Гасымов был задержан сотрудниками Сабунчинского РУП по обвинению в хулиганстве и доставлен в управление полиции: "В знак протеста по поводу задержания Эльчина Гасымова, группа лиц, собравшись у управления полиции, пыталась нарушить общественный правопорядок. В результате, они были задержаны за оказание сопротивления полиции и хулиганство.

Хочу отметить, что Эльчин Гасымов и другие задержанные официально не являются религиозными деятелями или же членами религиозной общины. Они не обращались по этому поводу в Управление мусульман Кавказа и Госкомитет по работе с религиозными структурами.

Эти лица не имеют официального разрешения на руководство религиозными обрядами в местах поклонения.

Под видом совершения религиозных обрядов они неоднократно пытались нарушить общественный правопорядок. Прикрываясь религией, они делали призывы политического характера. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны соответствующих госорганов, они продолжали незаконные действия.

В нынешних условиях люди этой категории совершают хулиганство прикрываясь религией. В нашей стране традиционные исламские ценности защищены и каких-либо препятствий для совершения религиозных обрядов нет".