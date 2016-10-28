Зампред госкомитета: Большинство лиц, высказывающих радикальные мысли, обучались за рубежом

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Выяснилось, что большинство лиц, высказывающих радикальные мысли в месяц Мухаррам, и в особенности в Ашуру, обучались за рубежом".

Об этом в заявлении Report сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, обучавшиеся за рубежом лица пытаются распространять чуждую идеологию, которую им внушили за границей.

Как отметил С.Гейдаров, сейчас главная цель заключается не только в исследовании последствий религиозного радикализма, но и борьбы с его причинами: "При помощи проводимых мониторингов пытаются установить причины распространения религиозного радикализма. Вопрос постоянно обсуждается с соответствующими госструктурами, в том числе правоохранительными и исполнительными органами. Внесенные в законодательство поправки уже не разрешают совершать религиозные обряды обучавшимися за рубежом лицами. Это не касается лиц, ранее назначенных на должность. Они прошли определенные проверки. К тому же, радикальному влиянию подверглись не все обучавшиеся за границей лица. Если кто-то из них получил религиозное образование в Азербайджане, им разрешать быть ахундами и имамами. Однако, и их деятельность будет постоянно контролироваться. Если кто-то будет причастен к распространению чуждой идеологии, он потеряет должность".