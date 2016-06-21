Зампред ГКРРО: В Газахе и в северо-западном регионе были недоразумения в связи с календарем Рамазана

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Существует конкретный календарь, установленный Управлением мусульман Кавказа на месяц Рамазан. В связи с этим мы проводим мониторинги.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Сиявуш Гейдаров.

Он отметил, что до сегодняшнего дня серьезные нарушения календаря не выявлялись: "Правда, были некоторые недоразумения, но это не является нарушением. Они объясняют это тем, что не смогли достать календарь. Недоразумения были в Газахе и в северо-западном регионе. В настоящее время мониторинг продолжается. Хочу отметить, что официальные религиозные деятели не нарушали календарь".