Заместитель председателя УМК: Растут исламофобские настроения, навеянные с Запада

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Говоря "исламская солидарность", мы не являемся сторонниками открытия фронта против других религий. Здесь на первый план выходят дружба, братство и мир".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гюндуз Исмайлов на пресс-конференции в связи с международной конференцией в Турции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".

Он отметил, что исламская солидарность должна быть распространена не только на мусульманской географии, но и по всему миру.

Выступивший на пресс-конференции заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев сказал, что идущие в мире процессы сопровождаются отрицательными тенденциями: "По результатам войн проливается кровь мусульман. Растут исламофобские настроения, навеянные с Запада. Поэтому в исламском мире должен быть мир. К сожалению, некоторые политики смещают эти вопросы на задний план. Это приводит к тому, что простые жители сталкиваются с проблемами, в результате войн они становятся беженцами и вынужденными переселенцами".