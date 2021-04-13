Заместитель муфтия Стамбула призвал соблюдать карантинные ограничения в Рамазан

"Мы должны еще глубже осознать важность соблюдения правил в священный месяц Рамазан".

"Мы должны еще глубже осознать важность соблюдения правил в священный месяц Рамазан".

Об этом турецкому бюро Report заявил заместитель муфтия Стамбула Бахри Шамат.

По его словам, месяц Рамазан по сути является большой возможностью для укрепления силы воли: "Но, к сожалению, в этом году из-за пандемии на обряды и церемонии, связанные с Рамазаном, наложены некоторые ограничения. В рамках мер по борьбе с пандемией в Турции не будут организованы ифтарные столы, в мечетях не будут проводиться таравих и праздничные молитвы. В то время как число случаев заражения короновирусом растет, осознание этих ограничений и соблюдение правил карантинных мер является не только гражданским долгом, но и долгом каждого человека. Мы не должны забывать, что Рамазан - прекрасная возможность для нас понять это еще глубже".

Натик Чирагзаде