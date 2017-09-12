Задерживаются самолеты, которые должны доставить азербайджанских паломников из Хаджа - ФОТО

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты, которые должны доставить азербайджанских паломников из Медины (Саудовская Аравия) в Баку, задерживаются.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, самолеты не вылетели в назначенное время.

Было отмечено, что первый рейс самолета с паломниками был запланирован на 13:10, а второй на 15:10, однако произошла задержка обеих рейсов. В сообщении отмечается, что причина задержки неизвестна.

В ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" сообщили Report, что причины задержки самолетов пока неизвестны.