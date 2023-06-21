За последние 14 лет в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований

С 2009 года по настоящее время в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований.

С 2009 года по настоящее время в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов на конференции на тему ”Государственно-религиозная модель Азербайджана“.

По его словам, по сравнению с 2009 годом количество зарегистрированных религиозных образований в 2023 году увеличилось в два раза: "В 2017 году этот показатель составил 760, в 2019 году - 940. А в 2023 году количество зарегистрированных религиозных образований составляет 1 002".

Зампред Госкомитета отметил, что с 2009 года по настоящее время ликвидировано 7 религиозных образований: “В настоящее время в стране зарегистрировано 958 исламских и 37 неисламских религиозных образований”.