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За последние 14 лет в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований

За последние 14 лет в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований С 2009 года по настоящее время в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований.
Религия
21 июня 2023 г. 12:46
За последние 14 лет в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований

С 2009 года по настоящее время в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов на конференции на тему ”Государственно-религиозная модель Азербайджана“.

По его словам, по сравнению с 2009 годом количество зарегистрированных религиозных образований в 2023 году увеличилось в два раза: "В 2017 году этот показатель составил 760, в 2019 году - 940. А в 2023 году количество зарегистрированных религиозных образований составляет 1 002".

Зампред Госкомитета отметил, что с 2009 года по настоящее время ликвидировано 7 религиозных образований: “В настоящее время в стране зарегистрировано 958 исламских и 37 неисламских религиозных образований”.

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Версия на азербайджанском языке Son 14 ildə Azərbaycanda 7 dini qurum ləğv olunub

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