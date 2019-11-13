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ЮНЕСКО восстановит город Мосул

ЮНЕСКО восстановит город Мосул

ЮНЕСКО восстановит иракский город Мосул.  

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил журналистам руководитель кабинета гендиректора ЮНЕСКО Николас Кассианидес.

По его словам, восстановление Мосула за счет ЮНЕСКО является одним из трех важных проектов структуры в предстоящем десятилетии: "В числе подлежащих восстановлению памятников в Мосуле есть мечети, церкви, исторические памятники и в целом древний город". 

Отметим, что иракский город Мосул был разрушен террористами ИГИЛ в 2014 году. 

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