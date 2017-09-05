Вышло новое иллюстрированное издание "Библии для детей" на азербайджанском языке

Москва. 5 сентября. REPORT.AZ/ Научно-исследовательское учреждение "Институт перевода Библии" (ИПБ), при активном участии партнерской организации "Китаб", подготовила и издала новую версию "Библии для детей" на азербайджанском языке, сообщает российское бюро Report со ссылкой на Патриархия.Ru.

Тираж отпечатанной в Баку книги, название которой в буквальном переводе на русский звучит как "Жемчужины Священного Писания", составил 3000 экземпляров.

В 2001 году в Азербайджане был осуществлен переход письменности государственного языка на латиницу, — новое собрание библейских рассказов издано в современной графике, знакомой современным школьникам.

Для оформления книги азербайджанская организация "Китаб" пригласила бакинскую художницу Эвелину Алиеву, которая в течение двух лет рисовала и дорабатывала иллюстрации к почти 250-ти библейским сюжетам.

"Эти работы, в отличие от выполненных в европейской традиции рисунков в исходном издании, призваны раскрыть мир библейских персонажей в привычном для азербайджанского народа художественном стиле. Своеобразный восточный колорит иллюстраций, которые прошли в Азербайджане специальную апробацию, был хорошо воспринят в разных читательских аудиториях — мусульманской, христианской и светской", - отмечает сайт Российской Православной церкви.