​Введены ограничения на проведение поминок в мечетях

В связи с угрозой коронавируса в ряде мечетей Азербайджана запрещено проведение поминок.

Как передает Report, по указанию Управления мусульман Кавказа внесены ограничения на проведение поминок в залах для церемоний в мечетях.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в китайской городе Ухань.

На данный момент вирус отмечен в 125 странах.

До сих пор число инфицированных в мире достигло 130 238 человек, 68 677 из которых выздоровели, 4 756 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала инфекции название COVID-19, а 11 марта объявила о пандемии коронавируса.