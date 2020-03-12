​Введены ограничения на проведение поминок в мечетях

В связи с угрозой коронавируса в ряде мечетей Азербайджана запрещено проведение поминок.
Как передает Report, по указанию Управления мусульман Кавказа внесены ограничения на проведение поминок в залах для церемоний в мечетях.
Отметим, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в китайской городе Ухань.
На данный момент вирус отмечен в 125 странах.
До сих пор число инфицированных в мире достигло 130 238 человек, 68 677 из которых выздоровели, 4 756 скончались.
11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала инфекции название COVID-19, а 11 марта объявила о пандемии коронавируса.