Вугар Алиев: Свобода вероисповедания не должна защищаться только правовыми механизмами

Вугар Алиев: Свобода вероисповедания не должна защищаться только правовыми механизмами

Отношения между религией и прессой в Азербайджане регулируются законами Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" и "О медиа".

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев на открытии конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

Он отметил, что в Азербайджане религия отделена от государства, но государство постоянно держит этот вопрос в поле зрения.

"Потому что религия – это не только личная вера, но и сфера, имеющая значительное влияние на общественные отношения. Поэтому стабильность и прозрачность в этой сфере защищаются как правовыми механизмами, так и средствами информации", - сказал он.

Алиев отметил, что свобода вероисповедания не должна защищаться только правовыми механизмами. Ее социальная база – религиозная грамотность и просвещение.

"Одной из основных задач информационных структур должно быть доведение до нашей молодежи правильных и достоверных религиозных знаний. Потому что там, где есть пробел, его заполняет либо безграмотность, либо внешние радикальные призывы. Азербайджанские медиа своевременно и решительно борются с такими случаями", - сказал Алиев.

Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".