О нас
Report Georgia
Аудио новости

Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении планируется 13 октября

Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении планируется 13 октября Трехсторонняя встреча религиозных лидеров председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II планируется 13 октября. Как сообщает российское бюро Report,
Религия
11 октября 2021 г. 16:11
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении планируется 13 октября

Трехсторонняя встреча религиозных лидеров председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II планируется 13 октября. Как сообщает российское бюро Report, встреча состоится по инициативе российской стороны.

По имеющимся данным, она состоится в Даниловской резиденции патриарха.

Завтра, 12 октября, в Москве пройдет двусторонняя встреча шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отметим, что сегодня А. Пашазаде отправился с визитом в Россию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani, Russian and Armenian religious leaders scheduled for October 13
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dini liderlərinin görüşünün vaxtı məlum olub

Экслюзивные новости

В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
11 октября 2021 г. 12:50
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi