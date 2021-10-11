Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении планируется 13 октября

Трехсторонняя встреча религиозных лидеров председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II планируется 13 октября. Как сообщает российское бюро Report,

Трехсторонняя встреча религиозных лидеров председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II планируется 13 октября. Как сообщает российское бюро Report, встреча состоится по инициативе российской стороны.

По имеющимся данным, она состоится в Даниловской резиденции патриарха.

Завтра, 12 октября, в Москве пройдет двусторонняя встреча шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отметим, что сегодня А. Пашазаде отправился с визитом в Россию.