Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Впредь все кладбища в Азербайджане будут одинаковыми".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Когда оказываешься на территории кладбища, кажется, что ты попал в музей. Это неправильно. Надгробные плиты не должны отличаться друг от друга. В связи с этим вопросом уже подготовлен законопроект, который представлен в Кабмин. Он будет издан как закон, или же решение", - заявил председатель комитета.

Председатель комитета добавил, что в этом вопросе главной целью является сохранение исламских ценностей: "Что касается частных кладбищ, занимающаяся этим компания или структура тоже должна будет соблюдать данные правила. Контроль над охраной кладбища, благоустройством, расположением могил будут осуществлять местные органы исполнительной власти и муниципалитеты".

Он также добавил, что места для захоронения не продаются и продаваться не будут: "Места для захоронения не продаются. Есть пошлины, но эта сумма мизерная. Некоторые люди утверждают, что места для захоронения продаются, но это неправда. Они находятся во владении государства. Люди, которые сталкиваются с завышенными ценами, могут обратиться в соответствующие структуры и наш комитет".