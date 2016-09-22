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    Все азербайджанские хаджи вернулись на Родину

    В этом году из Азербайджана паломничество совершили 1 050 верующих

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня завершился процесс возвращения паломников из Саудовской Аравии на Родину.

    Как передает Report, сегодня в 16:21 первый самолет с паломниками на борту совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

    Вторым рейсом паломники прибыли в Баку в 18:30.

    Азербайджанские паломники возвращаются на Родину начиная с 19 сентября этого года. Рейсы были осуществлены 19, 21 и 22 сентября.

    Отметим, что в этом году паломничество совершили 1 050 азербайджанских верующих, большинство из которых (60%) были мужчинами. Самому старшему паломнику - 83 года, самому младшему - 14 лет. 

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