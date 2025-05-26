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Врио генсека KAICIID: Уровень ненависти в соцсетях и медиа-платформах вырос на 21%

Врио генсека KAICIID: Уровень ненависти в соцсетях и медиа-платформах вырос на 21% 11:04
Религия
26 мая 2025 г. 11:28
Врио генсека KAICIID: Уровень ненависти в соцсетях и медиа-платформах вырос на 21%

Исламофобия не является новым процессом, просто активизировались ее современные проявления.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности генсека Международного центра диалога (KAICIID) Антонио де Алмейда-Рибейро на панельной сессии "Глобальные тренды в исламофобии: вызовы и ответы", состоявшейся в рамках конференции в Баку, посвященного проблемам исламофобии.

Он отметил, что проявления ненависти в интернет-пространстве стали одной из проблем, создающих наибольшую угрозу.

"Согласно исследованию, половина респондентов-мусульман, проживающих в странах Европейского Союза, сталкиваются с трудностями при поиске жилья или трудоустройстве. Высказывания, связанные с ненавистью, в социальных сетях и медиа-платформах выросли на 21%", - отметил Алмейда-Рибейро.

Представитель KAICIID считает, что для предотвращения этих случаев необходимо укреплять сотрудничество.

"Религиозные лидеры должны регулярно собираться вместе и проводить обсуждения. Необходимо предпринимать шаги, формирующие и приводящие в движение политику. Также следует расширять межсекторальное партнерство", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке KAICIID-in icraçı Baş katibi: Sosial şəbəkə və media platformalarında nifrət çıxışları 21 faiz artıb

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