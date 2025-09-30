Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Временный поверенный в делах США обсудила с УМК роль религиозных общин в построении мира

    Религия
    • 30 сентября, 2025
    • 16:49
    Временный поверенный в делах США обсудила с УМК роль религиозных общин в построении мира

    Религиозные общины играют важную роль в построении прочного мира в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Баку в соцсети Х, об этом заявила временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон в ходе встречи с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде и членами консультативного совета УМК, представляющими традиционные религиозные конфессии, действующие в Азербайджане.

    "В ходе встречи Карлон подчеркнула важность Вашингтонского саммита 8 августа и важную роль религиозных общин в построении прочного мира и процветающего будущего на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что 1 октября Пашазаде отправится с визитом в Соединенные Штаты Америки.

    ABŞ diplomatı Allahşükür Paşazadə ilə sülh prosesində dini icmaların rolunu müzakirə edib
    US Chargé d'Affaires, Caucasian Muslims Office discuss role of religious communities in peacebuilding

    Лента новостей