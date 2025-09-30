Временный поверенный в делах США обсудила с УМК роль религиозных общин в построении мира
- 30 сентября, 2025
- 16:49
Религиозные общины играют важную роль в построении прочного мира в регионе Южного Кавказа.
Как передает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Баку в соцсети Х, об этом заявила временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон в ходе встречи с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде и членами консультативного совета УМК, представляющими традиционные религиозные конфессии, действующие в Азербайджане.
"В ходе встречи Карлон подчеркнула важность Вашингтонского саммита 8 августа и важную роль религиозных общин в построении прочного мира и процветающего будущего на Южном Кавказе", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что 1 октября Пашазаде отправится с визитом в Соединенные Штаты Америки.
Chargé d’Affaires Amy Carlon met with Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade, Chairman of the Caucasus Muslims Board (CMB), and members of the CMB advisory council, representing the traditional religious confessions operating in Azerbaijan. CDA Carlon emphasized the importance of… pic.twitter.com/pK2xgJ5j1i— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 30, 2025