​Во всех мечетях Азербайджана совершат праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане обрадовано время совершения намаза по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, праздничный намаз по случаю священного праздника исламского мира будет совершен 24 сентября в 09:00.

В УМК заявили, что по случаю праздника в мечети "Тезе Пир" состоится церемония, будет совершен праздничный намаз: "Праздничный намаз совершат во всех мечетях Азербайджана".

Отметим, что Гурбан байрамы будет отмечаться в Азербайджане два дня - 24 и 25 сентября.