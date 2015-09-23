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    ​Во всех мечетях Азербайджана совершат праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы

    Намаз совершат 24 сентября в 09:00

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане обрадовано время совершения намаза по случаю Гурбан байрамы.

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, праздничный намаз по случаю священного праздника исламского мира будет совершен 24 сентября в 09:00.

    В УМК заявили, что по случаю праздника в мечети "Тезе Пир" состоится церемония, будет совершен праздничный намаз: "Праздничный намаз совершат во всех мечетях Азербайджана".

    Отметим, что Гурбан байрамы будет отмечаться в Азербайджане два дня - 24 и 25 сентября.

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