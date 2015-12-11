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    ​Во всех мечетях Азербайджана прочитаны молитвы за упокой души погибших на месторождении "Гюнешли"

    Верующие просили у Аллаха скорейшего выздоровления для раненых нефтяников

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Во время пятничного намаза в мечетях Азербайджана были прочитаны молитвы за упокой души погибших при аварии на 10 блоке морской нефтедобывающей платформы "Гюнешли".

    Об этом Report сообщили из Управления мусульман Кавказа.

    В информации отмечается, что в мечетях страны почтили память жертв аварии, прочитали молитвы за упокой души. В своих молитвах верующие просили у Аллаха скорейшего выздоровления для раненых нефтяников.  

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