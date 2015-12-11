​Во всех мечетях Азербайджана прочитаны молитвы за упокой души погибших на месторождении "Гюнешли"

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Во время пятничного намаза в мечетях Азербайджана были прочитаны молитвы за упокой души погибших при аварии на 10 блоке морской нефтедобывающей платформы "Гюнешли".

Об этом Report сообщили из Управления мусульман Кавказа.

В информации отмечается, что в мечетях страны почтили память жертв аварии, прочитали молитвы за упокой души. В своих молитвах верующие просили у Аллаха скорейшего выздоровления для раненых нефтяников.