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Внесены изменения в правила, связанные с госреестром юридических лиц

Внесены изменения в правила, связанные с госреестром юридических лиц Кабинет министров внес изменения в ”Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц”, а также в постановление "Об утверждении документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного
Религия
18 февраля 2022 г. 19:40
Внесены изменения в правила, связанные с госреестром юридических лиц

Кабинет министров внес изменения в ”Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц”, а также в постановление "Об утверждении документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного реестра".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в государственный реестр будут внесены сведения о религиозной конфессии, к которой принадлежат религиозные организации, а также сведения (документы) о решении имущественных вопросов ликвидированных религиозных организаций в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.

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