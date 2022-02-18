Внесены изменения в правила, связанные с госреестром юридических лиц

Кабинет министров внес изменения в ”Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц”, а также в постановление "Об утверждении документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного

Кабинет министров внес изменения в ”Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц”, а также в постановление "Об утверждении документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного реестра".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в государственный реестр будут внесены сведения о религиозной конфессии, к которой принадлежат религиозные организации, а также сведения (документы) о решении имущественных вопросов ликвидированных религиозных организаций в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.