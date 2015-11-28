​Верующие южного региона Азербайджана распространили заявление в связи с событиями в Нардаране

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Верующие, проживающие в южном регионе Азербайджана, распространили заявление в связи с произошедшими 26 ноября событиями в поселке Нардаран Сабунчинского района.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с религиозными структурами. В тексте заявления говорится:

"События последних дней вызывают наше серьезное беспокойство. Мы категорически осуждаем попытки так называемого "Движения мусульманского единства" под прикрытием религии осуществлять деятельность, направленную против общественно-политической стабильности, атмосферы толерантности, отношений государство-религия, правовых и демократических устоев нашего государства.

Группа людей, представленных в не имеющем никакого официального статуса "Движении мусульманского единства", не имеет юридического и морального права выступать от имени всех верующих страны.

Мы считаем, что в столь чувствительный для региона момент все верующие должны быть бдительны и не поддаваться провокациям извне и внутри страны.

Злоупотребление нашей религией, превращение ее в инструмент политических игр не только не приносит пользы исламу, являющемуся религией мира и спокойствия, напротив, в условиях роста исламофобии играет на руку некоторым силам, ведущим кампанию с целью связать нашу религию с терроризмом, в то же время оказывает негативное влияние на имидж нашей республики, которая отличается толерантностью и религиозной стабильностью.

Азербайджан - светская страна, в которой созданы равные условия для представителей всех религий. Межрелигиозные и межконфессиональные отношения в стране находятся на очень высоком уровне. Каждый верующий также принимает близкое участие в общественно-политической жизни страны. Попытки выступить с претензиями о притеснении верующих, поднять верующих против государства безосновательны.

С учетом вышесказанного, мы призываем верующих сделать выводы из этих событий и тесно сплотиться вокруг президента страны"