Верховный муфтий: Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах ОТГ

Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах Организации тюркских государств (ОТГ).

Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом верховный муфтий Казахстана Наурызбай Таганулы заявил заявил на третьей встрече мусульманских религиозных лидеров стран ОТГ в Баку.

"Есть необходимость в углублении нашего сотрудничества. С этой точки зрения сегодняшняя встреча очень важна. На обсуждении сейчас находятся несколько проектов в сфере религиозного образования и наращивания сотрудничества мусульманской уммы. Также предметом обсуждения стал вопрос установления единой даты религиозных праздников", отметил верховный муфтий Казахстана.

Наурызбай Таганулы также отметил необходимость сотрудничества в сфере обмена рукописями и копиями важных религиозных документов, рассказал об инициативе создания Исламской академии и исламской библиотеки.