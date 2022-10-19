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Верховный муфтий: Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах ОТГ

Верховный муфтий: Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах ОТГ Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах Организации тюркских государств (ОТГ).
Религия
19 октября 2022 г. 17:17
Верховный муфтий: Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах ОТГ

Казахстан поддержит проекты, касающиеся паломничества в странах Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом верховный муфтий Казахстана Наурызбай Таганулы заявил заявил на третьей встрече мусульманских религиозных лидеров стран ОТГ в Баку.

"Есть необходимость в углублении нашего сотрудничества. С этой точки зрения сегодняшняя встреча очень важна. На обсуждении сейчас находятся несколько проектов в сфере религиозного образования и наращивания сотрудничества мусульманской уммы. Также предметом обсуждения стал вопрос установления единой даты религиозных праздников", отметил верховный муфтий Казахстана.

Наурызбай Таганулы также отметил необходимость сотрудничества в сфере обмена рукописями и копиями важных религиозных документов, рассказал об инициативе создания Исламской академии и исламской библиотеки.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Baş müftisi: “TDT ölkələrində dini ziyarətlərlə bağlı layihələri dəstəkləyəcəyik”
Версия на английском языке Grand Mufti: Kazakhstan will support projects related to pilgrimages in Turkic countries

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