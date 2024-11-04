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Верховный муфтий Египта примет участие в Бакинском саммите религиозных лидеров

Верховный муфтий Египта примет участие в Бакинском саммите религиозных лидеров Верховный муфтий Египта Назир Мохаммед Айяд находится с визитом в Азербайджан.
Религия
4 ноября 2024 г. 15:43
Верховный муфтий Египта примет участие в Бакинском саммите религиозных лидеров

Верховный муфтий Египта Назир Мохаммед Айяд примет участие во Всемирном саммите религиозных лидеров, который пройдет 5-6 ноября в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ.

"Посредством данного саммита [в Баку] мы будем работать над расширением диалога и выработкой единой позиции в отношении религиозных лидеров, уделяя особое внимание защите окружающей среды и призывая к прекращению конфликтов и войн, которые угрожают человечеству", - сказал муфтий перед отъездом в Баку.

Отметим, что по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 ноября в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) Министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по работе с религиозными организациями, Мусульманский совет старейшин, Управление мусульман Кавказа (УМК) и Программа ООН по окружающей среде проведут в Баку Всемирный саммит религиозных лидеров.

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Версия на английском языке Egypt's Grand Mufti to attend Baku Summit of Religious Leaders
Версия на азербайджанском языке Misirin Baş müftisi Dini Liderlərin Bakı sammitində iştirak edəcək

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