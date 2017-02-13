В Ярдымлы прошло мероприятие, посвященное агитации межрелигиозного диалога

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами религиозная община мечети ярдымлинского села Чайузю провела в рамках проекта "Агитация межрелигиозного диалога и мультикультурализм" мероприятие под названием "Защита нашей молодежи от радикальных религиозных течений".

Как сообщили Report из комитета, на мероприятии присутствовали сотрудник масаллинского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами Эльвин Гусейнли, директор полной средней школы №2 г.Ярдымлы Хадиджа Абдуллаева, сотрудник Ярдымлинского районного управления молодежи и спорта Шахрияр Шабиев, председатель религиозной общины мечети Чайузю Али Оруджев, молодежь и педагоги.

Были выслушаны выступления на указанную тему. Затем ответили на интересующие присутствующих вопросы, были розданы изданные госкомитетом брошюры, связанные с религиозным просвещением и пр.