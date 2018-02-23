В Вене состоится заседание Консультативного форума с участием представителей всех религий

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ С 26 февраля по 2 марта председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Вену.
Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.
В рамках визита председатель УМК примет участие в организованном KAICIID Форуме высокого уровня на тему "Межрелигиозный диалог во имя мира: совместное проживание в условиях мира и развитие гражданства”, который состоится 26-27 февраля, а также в заседаниях исполнительных органов KAICIID на правах новоизбранного члена этой организации. Заседания пройдут с 28 февраля по 1 марта.
В форуме и встречах примут участие члены Совета Директоров и Консультативного форума, в том числе религиозные деятели, политики, научные и общественные деятели, в целом, свыше 200 человек. Гостями мероприятий станут Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер, генсек Организации исламского сотрудничества Юсиф аль Усеймин, председатель Папского совета Ватикана по межрелигиозному диалогу кардинал Жан Луи Торан, патриарх Варфоломей, а также патриархи православные и католические, их верховные представители, верховные муфтии арабских и мусульманских стран, раввины, религиозные лидеры буддистов и индуистов.
28 февраля состоится очередное годовое заседание Консультативного форума с участием 45 религиозных лидеров. Члены этого Форума назначаются Советом Директоров. 1 марта на заседании Совета Директоров в составе 9 человек, в числе которых и Аллахшукюр Пашазаде, будут разработаны План работы и стратегия KAICIID.
KAICIID – Международный центр по межрелигиозному и межкультурному диалогу осуществляет различные гуманитарные проекты в различных регионах, в том числе в Европе, США, Африке, Азии, а также в странах Ближнего Востока.
В форуме и встречах примут участие члены Совета Директоров и Консультативного форума, в том числе религиозные деятели, политики, научные и общественные деятели, в целом, свыше 200 человек. Гостями мероприятий станут Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер, генсек Организации исламского сотрудничества Юсиф аль Усеймин, председатель Папского совета Ватикана по межрелигиозному диалогу кардинал Жан Луи Торан, патриарх Варфоломей, а также патриархи православные и католические, их верховные представители, верховные муфтии арабских и мусульманских стран, раввины, религиозные лидеры буддистов и индуистов.
28 февраля состоится очередное годовое заседание Консультативного форума с участием 45 религиозных лидеров. Члены этого Форума назначаются Советом Директоров. 1 марта на заседании Совета Директоров в составе 9 человек, в числе которых и Аллахшукюр Пашазаде, будут разработаны План работы и стратегия KAICIID.
KAICIID – Международный центр по межрелигиозному и межкультурному диалогу осуществляет различные гуманитарные проекты в различных регионах, в том числе в Европе, США, Африке, Азии, а также в странах Ближнего Востока.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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