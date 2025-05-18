Папа Римский Лев XIV официально взошел на Святой Престол

Папа Римский Лев XIV, получив символы папской власти - "перстень рыбака" и паллий, официально взошел на Святой Престол.
Как сообщает
На площади присутствовали многочисленные верующие, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий.
Напомним, что 8 мая кардиналы-выборщики избрали новым Папой Римским 69-летнего американца Роберта Фрэнсиса Превоста, который принял имя Лев XIV. Он стал первым Папой, происходящим из США. Конклав определился с выбором нового главы Церкви в течение всего двух дней, что свидетельствует о высоком уровне консенсуса среди кардиналов.
Биография нового Папы весьма примечательна. Роберт Превост родился и вырос в Чикаго, однако, что интересно, он практически не использует английский язык в повседневном общении, предпочитая испанский и итальянский. По данным СМИ, новый понтифик является настоящим полиглотом, свободно владеющим 5-6 языками, что отражает его богатый международный опыт.
В сентябре 2023 года Превост получил сан кардинала - сначала был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника, а затем стал кардиналом-епископом Альбано. Значительную часть своего церковного служения - несколько десятилетий - он посвятил преподавательской и пастырской деятельности в Перу, а позднее зарекомендовал себя как эффективный администратор, успешно управляя проблемными епархиями и демонстрируя незаурядные лидерские качества.
В Ватикане проходит церемония интронизации Папы Римского Льва XIV.
Как передает
Перед началом церемонии понтифик прибыл на папамобиле на площадь Святого Петра, где собрались тысячи христиан со всего мира. Затем Лев XIV должен отслужить мессу и получить знаки отличия папской власти — кольцо рыбака и паллий (белую ленту в виде стелы с шестью вышитыми на ней черными крестами - ред.).
Среди зарубежных лидеров, прибывших на инаугурацию, можно заметить короля Испании Филиппа VI, короля Бельгии Филиппа, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Кроме того, в Ватикане присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Азербайджан на церемонии представляет спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова.