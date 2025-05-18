Папа Римский Лев XIV официально взошел на Святой Престол

В Ватикане проходит церемония интронизации Папы Римского Льва XIV.

Папа Римский Лев XIV, получив символы папской власти - "перстень рыбака" и паллий, официально взошел на Святой Престол.

Как сообщает Report , этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

На площади присутствовали многочисленные верующие, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий.

Напомним, что 8 мая кардиналы-выборщики избрали новым Папой Римским 69-летнего американца Роберта Фрэнсиса Превоста, который принял имя Лев XIV. Он стал первым Папой, происходящим из США. Конклав определился с выбором нового главы Церкви в течение всего двух дней, что свидетельствует о высоком уровне консенсуса среди кардиналов.

Биография нового Папы весьма примечательна. Роберт Превост родился и вырос в Чикаго, однако, что интересно, он практически не использует английский язык в повседневном общении, предпочитая испанский и итальянский. По данным СМИ, новый понтифик является настоящим полиглотом, свободно владеющим 5-6 языками, что отражает его богатый международный опыт.

В сентябре 2023 года Превост получил сан кардинала - сначала был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника, а затем стал кардиналом-епископом Альбано. Значительную часть своего церковного служения - несколько десятилетий - он посвятил преподавательской и пастырской деятельности в Перу, а позднее зарекомендовал себя как эффективный администратор, успешно управляя проблемными епархиями и демонстрируя незаурядные лидерские качества.

12:38

В Ватикане проходит церемония интронизации Папы Римского Льва XIV.

Как передает Report , прямую трансляцию ведет пресс-служба Святого Престола на официальном YouTube-канале.

Перед началом церемонии понтифик прибыл на папамобиле на площадь Святого Петра, где собрались тысячи христиан со всего мира. Затем Лев XIV должен отслужить мессу и получить знаки отличия папской власти — кольцо рыбака и паллий (белую ленту в виде стелы с шестью вышитыми на ней черными крестами - ред.).

Среди зарубежных лидеров, прибывших на инаугурацию, можно заметить короля Испании Филиппа VI, короля Бельгии Филиппа, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Кроме того, в Ватикане присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Азербайджан на церемонии представляет спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова.