В УМК состоялось совместное совещание с руководством Госкомитета по работе с религиозными организациями

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 28 февраля в управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось совместное совещание с руководством Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО). Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

На встрече, в которой приняли участие руководители обеих организаций и центральные аппараты, были обсуждены работы по развитию государственно-религиозных отношений и предусмотренные мероприятия. Председатель УМК Шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде и председатель госкомитета Мубариз Гурбанлы в своих выступлениях выдвинули предложения по усовершенствованию деятельности религиозных общин, рассказали о вопросах регистрации общин и назначений на религиозные должности, а также о предстоящих работах по пропаганде и развитию национально-культурных и традиционных религиозных ценностей. На встрече также выступили первый заместитель председателя УМК муфтий Салман Мусаев, заместитель председателя УМК, ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанли, председатель научно-религиозного совета УМК академик Васим Мамедалиев и заместитель председателя госкомитета по работе с религиозными организациями АР Гюндуз Исмаилов, которые рассказали о деятельностьи религиозных общин. Участники выразили удовлетворение сотрудничеством между организациями, подчеркнули важность проведения совещаний и консультаций.

Председатель УМК и председатель госкомитета ответили на вопросы религиозных деятелей, участвующих на мероприятии, и выразили мнение по поводу выдвинутых предложений. На встрече также участвовали члены совета казиев, полномочные представители по регионам.