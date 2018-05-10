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    В УМК для совершения хаджа из Азербайджана подали документы 1420 человек

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В этом году в Управление мусульман Кавказа (УМК) подали документы 1420 желающих совершить хадж из Азербайджана.

    По информации Report, среди них 15 лиц, ранее совершавших хадж.

    Было отмечено, что в настоящее время остается всего 20 свободных мест, на которые в ближайшие дни ожидается подача документов. В этом году увеличение квоты на совершение хаджа не запланировано.

    По информации, для паломников из Азербайджана уже забронированы отели.

    Паломничество состоится в августе.

    Отметим, что в этом году цена хаджа была определена в размере 4150 долларов. Паломники, которые отправятся в хадж из Азербайджана повторно, как и в прошлом году, дополнительно заплатят 535 долларов. Азербайджану выделена квота на 1440 человек.

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