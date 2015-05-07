​В Турции впервые издали Коран на армянском языке

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Управление по делам религии Турции (Диянет) опубликовало Коран на армянском языке.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Тираж издания — 4 тыс. экземпляров.

По словам генерального директора по религиозным изданиям Юкселя Салмана (Yuksel Salman), работа над изданием шла четыре года, из которых перевод занял два с половиной года. Над проектом трудились профессора факультетов теологии университетов Турции и эксперты Диянета.

По словам Салмана, планируется публикация Корана еще на 15 языках.