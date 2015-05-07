 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Турции впервые издали Коран на армянском языке

    Тираж издания — 4 тыс. экземпляров

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Управление по делам религии Турции (Диянет) опубликовало Коран на армянском языке.

    Как передает Report, об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

    Тираж издания — 4 тыс. экземпляров.

    По словам генерального директора по религиозным изданиям Юкселя Салмана (Yuksel Salman), работа над изданием шла четыре года, из которых перевод занял два с половиной года. Над проектом трудились профессора факультетов теологии университетов Турции и эксперты Диянета.

    По словам Салмана, планируется публикация Корана еще на 15 языках.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi