В Турции совершение Хаджа будет стоить больше 10 000 долларов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Турции объявлена сумма средств, требуемых для совершения Хаджа.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в этом году паломникам предлагаются не только отели, но и специальные комнаты.

В целом, пребывание в предусмотренной на 2-х человек комнате будет стоить 15 500 TL (4 343 доллара) на каждого, в комнате для 3 человек - 14 000 TL (3 923 доллара) на каждого, а в комнате для 4 человек - 12 250 TL (3 362 доллара) на каждого.

Для лиц, желающих оставаться в отелях, цены следующие - 22 750 TL (6 375 долларов), 24 500 TL (6 865 долларов), 27 500 TL (7705 долларов), 39 750 TL (11 138 долларов).