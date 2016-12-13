В Тертере прошло религиозное просветительское мероприятие

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами религиозная община мечети "Джума" Тертерского района провела в Молодежном центре города Тертер просветительское мероприятие в рамках проекта "Угроза религиозного экстремизма и радикализма для общества".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали завотделом по Агджабединскому региону Госкомитета Ализаде Наджафов, сотрудник отдела Парвиз Эйвазов, председатель религиозной общины мечети "Джума" Тертерского района Садиг Джафаров, представители районной общественности и др.

Здесь коснулись ряда тем, в частности радикальных религиозных течений и методов их пропаганды, а также борьбы с радикальными религиозными течениями.

Мероприятие было реализовано на основе финансовой поддержки, выделенной религиозным общинам согласно подписанного президентом Ильхамом Алиевым от 27 ноября 2014 года распоряжения в целях усиления просветительской работы и пропаганды национальных и духовных ценностей.