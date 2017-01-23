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    В Тертере прошло просветительское мероприятие, посвященное опасности радикализма для общества

    Мероприятие организовала религиозная община мечети Джума города Тертер

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Религиозная община мечети "Джума" города Тертер провела просветительское мероприятие в рамках проекта под названием "Опасность религиозного радикализма и экстремизма для общества".

    Как сообщили Report из Госкомитета по работе с религиозными структурами, на мероприятии приняли участие заведующий акстафинским отделом комитета Ализаде Наджафов, сотрудник отдела Парвиз Эйвазов и пр.

    Выступившие проинформировали о работе, проделанной в Тертерском районе в последние годы в направлении урегулирования отношений между государством и религией, коснулись значения просветительских мероприятий, вопросов борьбы с религиозным экстремизмом и радикализмом.  

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