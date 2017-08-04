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    В Тбилиси во дворе церкви построят мечеть

    В мечети будет функционировать библиотека© Report.az

    Тбилиси. 4 августа. REPORT.AZ/ В Тбилиси во дворе евангелистско-баптистской церкви построят мечеть.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил старший епископ евангелистско-баптистской церкви Малхаз Сонгулушиви.

    Он отметил, что было принято решение построить во дворе церкви места религиозного поклонения трех божественных религий. Слева от церкви будет синагога, справа – мечеть.

    3 августа состоялась церемония закладки фундамента мечети, на которой приняли участие руководители мусульманских религиозных общин.

    Было отмечено, что ее высота составит 8 м, ширина - 5 м. В мечети будет функционировать библиотека.

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