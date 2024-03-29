В Тбилиси организован ифтар

В столице Грузии Тбилиси организован ифтар (вечерний прием пищи во время священного месяца Рамазан - ред.) при организационной поддержке посольства Азербайджана в этой стране и Союза азербайджанских бизнесменов (АЗЕБИ) в Тбилиси.

В столице Грузии Тбилиси организован ифтар (вечерний прием пищи во время священного месяца Рамазан - ред.) при организационной поддержке посольства Азербайджана в этой стране и Союза азербайджанских бизнесменов (АЗЕБИ) в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report , церемония была объявлена открытой после чтения аятов из Священного Корана и молитвой.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, азербайджанские бизнесмены, послы Турции, Казахстана и Туркменистана, глава грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, государственные и правительственные чиновники Грузии, лидеры и члены религиозных общин, представители общественности.

Глава азербайджанской дипмиссии Фаиг Гулиев подчеркнул, что дружественная встреча представителей мусульманской и христианской общин, основанная на взаимном уважении и симпатии, является ярким примером нерушимых уз дружбы и братства, исторически сложившихся между двумя странами и народами.

Председатель Государственного агентства по делам религий Грузии Заза Вашакмадзе отметил, что возглавляемое им агентство всегда старается способствовать межрелигиозному согласию как внутри страны, так и в отношениях с соседними странами. По его словам, мероприятия, проведенные совместно с азербайджанской стороной, также получили высокую оценку представителей европейских стран.

"Сотрудничество между нашими странами важно не только для стабильности и развития наших стран, но и всего региона", - добавил З.Вашакмазде.