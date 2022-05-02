В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу

В одной из столиц Европейского союза, Страсбурге, проходит конференция под названием "Межрелигиозный диалог по религии и миру, религии и правам человека", посвященная межрелигиозному диалогу.

В одной из столиц Европейского союза, Страсбурге, проходит конференция под названием "Межрелигиозный диалог по религии и миру, религии и правам человека", посвященная межрелигиозному диалогу.

Как сообщает Report, Азербайджан, известный всему миру как центр толерантности, на мероприятии представляет делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

В конференции, организованной в рамках председательства Италии в Комитете министров Совета Европы и проводимой при модераторстве заместителя генерального секретаря Совета Европы Бьёрна Берге, принимают участие религиозные лидеры государств-членов Совета Европы, профессора многих европейских университетов по вопросам свободы вероисповедания.