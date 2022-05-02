О нас
Аудио новости

В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу

В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу В одной из столиц Европейского союза, Страсбурге, проходит конференция под названием "Межрелигиозный диалог по религии и миру, религии и правам человека", посвященная межрелигиозному диалогу.
Религия
2 мая 2022 г. 12:30
В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу

В одной из столиц Европейского союза, Страсбурге, проходит конференция под названием "Межрелигиозный диалог по религии и миру, религии и правам человека", посвященная межрелигиозному диалогу.

Как сообщает Report, Азербайджан, известный всему миру как центр толерантности, на мероприятии представляет делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

В конференции, организованной в рамках председательства Италии в Комитете министров Совета Европы и проводимой при модераторстве заместителя генерального секретаря Совета Европы Бьёрна Берге, принимают участие религиозные лидеры государств-членов Совета Европы, профессора многих европейских университетов по вопросам свободы вероисповедания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Strasburqda dinlərarası dialoqa həsr edilmiş konfrans keçirilir

Другие новости из категории

Зампредседателя УМК рекомендовал давать фитру деньгами
Зампредседателя УМК рекомендовал давать фитру деньгами
2 мая 2022 г. 11:26
В Баку совершен праздничный намаз в мечети Тезе Пир
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз в мечети "Тезе Пир"
2 мая 2022 г. 11:07
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
ФотоВ мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
2 мая 2022 г. 09:22
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
2 мая 2022 г. 00:01
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21
Ночь аль-Гадр в мечети Ханым Фатимеи Захра
ФотоНочь аль-Гадр в мечети "Ханым Фатимеи Захра"
23 апреля 2022 г. 12:35
В Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи
ФотоВ Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи
22 апреля 2022 г. 18:06
Руководители религиозных конфессий выразили признательность Ильхаму Алиеву
Руководители религиозных конфессий выразили признательность Ильхаму Алиеву
20 апреля 2022 г. 13:39
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi