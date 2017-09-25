В Стамбуле проходит международная конференция с участием Аллахшукюра Пашазаде и Мубариза Гурбанлы

Стамбул. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Стамбуле началась международная конференция на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".

Как сообщает турецкое бюро Report, на конференции, начавшейся с чтения аятов из Корана, принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, глава Управления по делам религии Турции Али Арбаш, заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг, богословы, религиозные деятели, депутаты.

Лидеры двух стран направили на международное мероприятие письма.

Письмо президента Ильхама Алиева зачитал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

В письме отмечается, что объявление в этом году в Азербайджане "Года исламской солидарности" служит доказательством значимости, придаваемой исламу и географии ислама. Здесь также говорится о терактах, совершаемых в различных регионах мира под видом ислама.

На мероприятии выступили председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, глава Управления по делам религии Турции Али Арбаш, заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг, богословы, религиозные деятели.

Вусаля Аббасова