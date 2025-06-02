В Баку в следующем году пройдет саммит Мусульманского совета старейшин

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама.

Об этом Report сообщили в УМК.

Шейхульислам выразил удовлетворение очередной встречей с генсеком, подчеркнул важные шаги, предпринимаемые Мусульманским советом старейшин под руководством Шейха Аль-Азхара, Великого Имама Ахмеда ат-Таййиба, в обеспечении единства в исламском мире и формировании атмосферы взаимопонимания между религиями в мире, и попросил передать свои искренние приветствия и добрые пожелания его превосходительству Ахмеду ат-Таййибу.

Председатель УМК сообщил, что на ежегодном собрании этой авторитетной организации, членом которой он является, несколько месяцев назад были приняты важные решения, определяющие будущие направления деятельности.

Вспоминая Конференцию внутриисламского диалога, проведенную в феврале этого года в столице Бахрейна Манаме под лозунгом "Одна умма, одна судьба", шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что на этом мероприятии, одним из организаторов которого был Мусульманский совет старейшин, религиозная толерантность в Азербайджане и положительный опыт в области межконфессионального взаимопонимания были признаны образцовой моделью. По словам шейхульислама, это еще один яркий пример международного признания успешного продолжения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отношений между религией и государством, основы которых были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Шейхульислам отметил, что в следующем году в Баку состоится саммит Мусульманского совета старейшин, и это является проявлением того, какое большое значение Азербайджан придает межрелигиозному и межкультурному взаимопониманию, межконфессиональному диалогу.

Выразив благодарность за теплый прием, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам выразил удовлетворение возможностью передать приветствия руководителя организации, Шейха Аль-Азхара, Великого Имама Ахмеда ат-Таййиба Аллахшукюру Пашазаде. Он поблагодарил шейхульислама за вклад в деятельность организации своими ценными советами.

Рассказывая о встрече с новоизбранным Папой Римским Львом XIV, генеральный секретарь выразил уверенность в продолжении связей между представляемой им организацией и Католической Церковью. По его словам, в ближайшее время планируется встреча Папы Римского Льва XIV с членами Мусульманского совета старейшин в Ватикане. Эта встреча, в которой также примет участие шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, может стать важным шагом для продолжения взаимопонимания между религиями в мире.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.