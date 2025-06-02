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В Баку в следующем году пройдет саммит Мусульманского совета старейшин

В Баку в следующем году пройдет саммит Мусульманского совета старейшин Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама.
Религия
2 июня 2025 г. 21:20
В Баку в следующем году пройдет саммит Мусульманского совета старейшин

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама.

Об этом Report сообщили в УМК.

Шейхульислам выразил удовлетворение очередной встречей с генсеком, подчеркнул важные шаги, предпринимаемые Мусульманским советом старейшин под руководством Шейха Аль-Азхара, Великого Имама Ахмеда ат-Таййиба, в обеспечении единства в исламском мире и формировании атмосферы взаимопонимания между религиями в мире, и попросил передать свои искренние приветствия и добрые пожелания его превосходительству Ахмеду ат-Таййибу.

Председатель УМК сообщил, что на ежегодном собрании этой авторитетной организации, членом которой он является, несколько месяцев назад были приняты важные решения, определяющие будущие направления деятельности.

Вспоминая Конференцию внутриисламского диалога, проведенную в феврале этого года в столице Бахрейна Манаме под лозунгом "Одна умма, одна судьба", шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что на этом мероприятии, одним из организаторов которого был Мусульманский совет старейшин, религиозная толерантность в Азербайджане и положительный опыт в области межконфессионального взаимопонимания были признаны образцовой моделью. По словам шейхульислама, это еще один яркий пример международного признания успешного продолжения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отношений между религией и государством, основы которых были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Шейхульислам отметил, что в следующем году в Баку состоится саммит Мусульманского совета старейшин, и это является проявлением того, какое большое значение Азербайджан придает межрелигиозному и межкультурному взаимопониманию, межконфессиональному диалогу.

Выразив благодарность за теплый прием, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам выразил удовлетворение возможностью передать приветствия руководителя организации, Шейха Аль-Азхара, Великого Имама Ахмеда ат-Таййиба Аллахшукюру Пашазаде. Он поблагодарил шейхульислама за вклад в деятельность организации своими ценными советами.

Рассказывая о встрече с новоизбранным Папой Римским Львом XIV, генеральный секретарь выразил уверенность в продолжении связей между представляемой им организацией и Католической Церковью. По его словам, в ближайшее время планируется встреча Папы Римского Льва XIV с членами Мусульманского совета старейшин в Ватикане. Эта встреча, в которой также примет участие шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, может стать важным шагом для продолжения взаимопонимания между религиями в мире.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGələn il Bakıda Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının Zirvə toplantısı keçiriləcək

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