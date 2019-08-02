 Наверх

В Саудовскую Аравию отправилась первая группа азербайджанских паломников

В Саудовскую Аравию отправилась первая группа паломников

Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

Как сообщает Report, в первую группу входят 180 человек.

До 5 августа планируется осуществление 8 рейсов, по два авиарейса в день. 

Сегодня в 14.50 в Саудовскую Аравию отправится вторая группа паломников. 

За время поездки паломников будут сопровождать 40 гидов. 

К процессу возвращения паломников в Азербайджан приступят с 22 августа. 

Отметим, что для совершения Хаджа Азербайджану выделена квота на 1400 (в прошлом году 1440) человек. Стоимость поездки подорожала на 75 долларов. В этом году паломничество Хадж обойдется в 4 225 долларов (в прошлом году 4 150 долларов).

Отправка предусмотрена в период со 2-го по 5-ое августа, возвращение - в промежутке с 22-го по 26-ое августа. Для паломников выделено 6 самолетов национальной авиакомпании AZAL. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!