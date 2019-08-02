В Саудовскую Аравию отправилась первая группа азербайджанских паломников

Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

Как сообщает Report, в первую группу входят 180 человек.

До 5 августа планируется осуществление 8 рейсов, по два авиарейса в день.

Сегодня в 14.50 в Саудовскую Аравию отправится вторая группа паломников.

За время поездки паломников будут сопровождать 40 гидов.

К процессу возвращения паломников в Азербайджан приступят с 22 августа.

Отметим, что для совершения Хаджа Азербайджану выделена квота на 1400 (в прошлом году 1440) человек. Стоимость поездки подорожала на 75 долларов. В этом году паломничество Хадж обойдется в 4 225 долларов (в прошлом году 4 150 долларов).

Отправка предусмотрена в период со 2-го по 5-ое августа, возвращение - в промежутке с 22-го по 26-ое августа. Для паломников выделено 6 самолетов национальной авиакомпании AZAL.