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Сегодня в Саудовской Аравии начинается хадж

Сегодня в Саудовской Аравии начинается хадж Хадж к святыням ислама начинается в субботу в Саудовской Аравии в условиях строгих ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Религия
17 июля 2021 г. 01:15
Сегодня в Саудовской Аравии начинается хадж

Хадж к святыням ислама начинается в субботу в Саудовской Аравии в условиях строгих ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, основные обряды паломничества в этом году продлятся с 17 по 22 июля. Уже второй год подряд в них не смогут участвовать жители других стран.

Согласно постановлению министерства по делам хаджа и умры, на мероприятиях будут присутствовать 60 тысяч подданных и резидентов королевства в возрасте от 18 до 65 лет, сделавших две прививки от коронавируса одобренными в стране вакцинами.

Число паломников в этом году больше, чем в предыдущем, когда участвовало всего 10 тысяч человек, но по-прежнему гораздо меньше, чем до пандемии, когда в паломничество отправлялись миллионы мусульман со всего мира.

Власти королевства надеются, что благодаря новым антиковидным мерам в течение пяти дней хаджа, как и в 2020 году, удастся избежать вспышки вызываемого коронавирусом заболевания.

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