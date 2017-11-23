В Санкт-Петербурге прошла международная религиозная конференция

Санкт-Петербург. 23 ноября. REPORT.AZ/ Международная конференция "Россия-Азербайджан: межконфессиональный диалог и исламская солидарность в интересах мира, безопасности и сотрудничества" приурочена к Году исламской солидарности, объявленному президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии, прошедшем в Санкт-Петербурге, приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ишенин, глава Общины горских евреев Мелих Евдаев, ординарий католической общины в Баку Владимир Фекте, российские и азербайджанские депутаты, представители общественности и азербайджанской диаспоры России.

Выступающие отметили важность межрелигиозного диалога на фоне растущей ксенофобии и исламофобии, а также высокий уровень взаимоотношений между Россией и Азербайджаном.

В завершение конференции подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением мусульман Кавказа и Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.