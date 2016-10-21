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    В Риме сотни мусульман вышли на акцию протеста против закрытия молельных мест

    Верующие совершили намаз вблизи Колизея

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сотни мусульман помолились вблизи Колизея в Риме в знак протеста против закрытия итальянскими властями незаконно организуемых молельных мест.

    Как передает Report, об этом сообщают в пятницу западные СМИ.

    По информации СМИ, верующие, стоя на коленях на молитвенных ковриках, совершили намаз вблизи этого памятника античной архитектуры.

    СМИ напоминают, что в Италии проживает примерно 1,6 млн мусульман, однако официально зарегистрированных мечетей сравнительно немного.

    Чаще всего верующие собираются для молитвы в домах и в исламских культурных центрах. Однако согласно утверждениям ряда итальянских политиков, подобные мероприятия способствуют росту радикальных настроений в мусульманской общине Италии.

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