В Риме сотни мусульман вышли на акцию протеста против закрытия молельных мест

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сотни мусульман помолились вблизи Колизея в Риме в знак протеста против закрытия итальянскими властями незаконно организуемых молельных мест.

Как передает Report, об этом сообщают в пятницу западные СМИ.

По информации СМИ, верующие, стоя на коленях на молитвенных ковриках, совершили намаз вблизи этого памятника античной архитектуры.

СМИ напоминают, что в Италии проживает примерно 1,6 млн мусульман, однако официально зарегистрированных мечетей сравнительно немного.

Чаще всего верующие собираются для молитвы в домах и в исламских культурных центрах. Однако согласно утверждениям ряда итальянских политиков, подобные мероприятия способствуют росту радикальных настроений в мусульманской общине Италии.