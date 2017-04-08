В Подмосковье осквернили мусульманский центр

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Вандалы исписали стены мусульманского культурного центра в подмосковном Электрогорске.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал руководитель исламской общины Орехово-Зуево Дамир Булатов.

По его словам, нападение вандалов было совершено сегодня рано утром.

"В пять часов утра мне позвонил охранник центра и сообщил о случившемся. Стены и фасад здания неизвестные разрисовали синей краской. Очевидно, злоумышленники очень спешили - они успели лишь вывести какие-то, возможно, сатанинские знаки", - сказал Булатов.

По его словам, здание мусульманского центра еще не оснащено камерами наблюдения.