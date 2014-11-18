​В ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы возможно открытие представительств Управления Мусульман Кавказа

Баку. 18 ноября. REPORT. AZ/ Управление Мусульман Кавказа (УМК) проводит работу по открытию своих представительств в ряде международных организаций. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня глава УМК Шейх-уль-Ислам Аллахшюкюр Пашазаде на завершении международной конференции по религиозной толерантности в Баку.

"Мы и ранее неоднократно заявляли о важности сотрудничества религиозных центров с ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы и поэтому Управление мусульман Кавказа уже предприняло первые шаги для открытия своих представительств при этих организациях", - отметил А. Пашазаде.