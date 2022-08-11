В Азербайджане пройдет встреча религиозных лидеров ОТГ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 11 августа принял генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева.
Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.
А.Пашазаде выразил благодарность за братскую поддержку, которая оказывалась Азербайджану ОТГ во главе с Б.Амреевым в течение 44-дневной Отечественной войны, а также поблагодарил тюркские государства за резкое осуждение недавнего нападения вандалов на посольство Азербайджана в Лондоне.
Генсек ОТГ Б.Амреев отметил, что считает за честь встретиться с религиозным лидером Азербайджана и Кавказа, и подчеркнул, что высоко ценит личность и деятельность А.Пашазаде. Б.Амреев особо отметил, что шейхульислам А.Пашазаде, являющийся автором инициативы создания Совета мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, внес большой вклад в реализацию этой идеи. Гость рассказал о предстоящем ноябрьском саммите стран-членов ОТГ в Узбекистане и проинформировал о том, какую работу планируется выполнить в ходе этой встречи. Б.Амреев подчеркнул важность встречи мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, которая состоится в октябре в Азербайджане, и выразил уверенность, что эта встреча пройдет на высоком уровне.