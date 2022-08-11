В Азербайджане пройдет встреча религиозных лидеров ОТГ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 11 августа принял генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 11 августа принял генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

А.Пашазаде выразил благодарность за братскую поддержку, которая оказывалась Азербайджану ОТГ во главе с Б.Амреевым в течение 44-дневной Отечественной войны, а также поблагодарил тюркские государства за резкое осуждение недавнего нападения вандалов на посольство Азербайджана в Лондоне.

Генсек ОТГ Б.Амреев отметил, что считает за честь встретиться с религиозным лидером Азербайджана и Кавказа, и подчеркнул, что высоко ценит личность и деятельность А.Пашазаде. Б.Амреев особо отметил, что шейхульислам А.Пашазаде, являющийся автором инициативы создания Совета мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, внес большой вклад в реализацию этой идеи. Гость рассказал о предстоящем ноябрьском саммите стран-членов ОТГ в Узбекистане и проинформировал о том, какую работу планируется выполнить в ходе этой встречи. Б.Амреев подчеркнул важность встречи мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, которая состоится в октябре в Азербайджане, и выразил уверенность, что эта встреча пройдет на высоком уровне.