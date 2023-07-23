В Одессе из-за ракетной атаки РФ разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе обстрелян российской армией. Из-за ракетной атаки собор частично разрушен.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе обстрелян российской армией. Из-за ракетной атаки собор частично разрушен.

Как передает Report со ссылкой на УПЦ Московского патриархата, в Одесской епархии УПЦ МП отметили, что ракета попала в центральный алтарь. Из-за обстрела в соборе вспыхнул пожар.

В результате атаки здание собора частично разрушено, повреждены внутренние украшения и иконы, уничтожены некоторые помещения.

"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", - сообщил клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

После удара с горящего собора удалось спасти Касперскую икону Богоматери. Ее считают покровительницей Одессы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор является самым большим православным храмом Одессы. Его еще называют главным собором юга Украины. Храм был заложен в 1794 году, но при диктаторе Сталине его разрушили. В 2005 году Украина отстроила собор.