О нас

В Нахчыване создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара

В Нахчыване создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара В городе Нахчыван создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара.
Религия
19 мая 2023 г. 13:10
В Нахчыване создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара

В городе Нахчыван создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара.

Об этом местному бюро Report сообщили в министерстве связи и новых технологий автономной республики.

Было отмечено, что в этих целях проложено более 1,3 тыс. метров фибероптической линии и около 1,2 тыс. метров различных кабелей, установлено необходимое оборудование.

Наряду с этим для обеспечения абонентов на отрезке между зданиями под номерами 11 и 22 на улице Ататюрка качественной связью непригодные кабели были заменены новыми, выполнен ремонт на распределительных щитах.

Было проложено 900 метров кабеля разной емкости, дополнительно установлен 1 новый распределительный щит и добавлено 5 абонентских ящиков, выявлены и устранены другие неисправности на линиях связи.

Эти меры создадут условия для обеспечения абонентов качественной связью и интернетом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda inşası davam edən Heydər Məscidi Kompleksində rabitə infrastrukturu qurulub

Самое важное

МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi