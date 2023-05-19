В Нахчыване создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара

В городе Нахчыван создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара.
Об этом местному бюро Report сообщили в министерстве связи и новых технологий автономной республики.
Было отмечено, что в этих целях проложено более 1,3 тыс. метров фибероптической линии и около 1,2 тыс. метров различных кабелей, установлено необходимое оборудование.
Наряду с этим для обеспечения абонентов на отрезке между зданиями под номерами 11 и 22 на улице Ататюрка качественной связью непригодные кабели были заменены новыми, выполнен ремонт на распределительных щитах.
Было проложено 900 метров кабеля разной емкости, дополнительно установлен 1 новый распределительный щит и добавлено 5 абонентских ящиков, выявлены и устранены другие неисправности на линиях связи.
Эти меры создадут условия для обеспечения абонентов качественной связью и интернетом.