В Нахчыване создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара

В городе Нахчыван создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара.

В городе Нахчыван создана инфраструктура связи в строящемся комплексе мечети Гейдара.

Об этом местному бюро Report сообщили в министерстве связи и новых технологий автономной республики.

Было отмечено, что в этих целях проложено более 1,3 тыс. метров фибероптической линии и около 1,2 тыс. метров различных кабелей, установлено необходимое оборудование.

Наряду с этим для обеспечения абонентов на отрезке между зданиями под номерами 11 и 22 на улице Ататюрка качественной связью непригодные кабели были заменены новыми, выполнен ремонт на распределительных щитах.

Было проложено 900 метров кабеля разной емкости, дополнительно установлен 1 новый распределительный щит и добавлено 5 абонентских ящиков, выявлены и устранены другие неисправности на линиях связи.

Эти меры создадут условия для обеспечения абонентов качественной связью и интернетом.