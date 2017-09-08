В Москве завершилась встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России

Москва. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Высоко оцениваю атмосферу во время переговоров".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по итогам трехсторонней встречи духовных лидеров Азербайджана, Армении и России.

По итогам трехсторонней встречи, продолжавшейся более часа, было принято заявление, в котором в частности говорится: "Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества. Убеждены, что согласия можно добиться, опираясь на принципы добрососедства и нравственные ценности, проповедуемые традиционными религиями – ценности добра, любви к ближнему, взаимного прощения и милосердия".

Духовные лидеры обратились к политическому и военному руководству стран-участников конфликта с призывом к освобождению всех мирных жителей, оказавшихся в плену.

"Мы, как религиозные лидеры, призваны защищать храмы, мечети и другие святыни. Призываем наши народы воспитывать молодёжь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной нравственности", - говорится в совместном заявлении.

В конце духовные лидеры Азербайджана и Армении выразили особую благодарность Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу за организацию встречи и его вклад в дело установления мира на Кавказе.