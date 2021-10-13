В Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча религиозных лидеров - председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II.

В Москве началась встреча религиозных лидеров - председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Даниловской резиденции патриарха и организована по инициативе российской стороны.

Представители прессы не допущены освещать мероприятие в связи с эпидемиологической ситуацией в РФ.

Напомним, накануне в Москве прошла двусторонняя встреча шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.