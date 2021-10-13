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В Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении В Москве началась встреча религиозных лидеров - председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II.
Религия
13 октября 2021 г. 12:00
В Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча религиозных лидеров - председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Даниловской резиденции патриарха и организована по инициативе российской стороны.

Представители прессы не допущены освещать мероприятие в связи с эпидемиологической ситуацией в РФ.

Напомним, накануне в Москве прошла двусторонняя встреча шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani, Russian and Armenian religious leaders kicks off in Moscow
Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dini liderlərinin görüşü başlayıb

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