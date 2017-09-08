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Москва. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России - шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, католикоса всех армян Гарегина II и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщает российское бюро Report, она проходит в Свято-Даниловом монастыре, являющемся резиденцией патриарха Кирилла.

Встреча духовных лидеров, инициированная и организованная Патриархом Кириллом, носит миротворческий характер, на ней будет обсуждено нагорно-карабахское урегулирование.

Встречу освещают большое количество российских и иностранных журналистов.

Напомним, первая встреча духовных лидеров в подобном формате состоялась 26-27 апреля 2010 года в Баку в рамках Всемирного саммита религиозных лидеров. По ее итогам была принята Бакинская декларация.